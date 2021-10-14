14.10.2021 (21:45)

Более 2000 военнослужащих Ульяновского соединения ВДВ будут ревакцинированы до конца года

В Ульяновском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении, исключительно на добровольной основе, проводится ревакцинация военнослужащих и членов их семей от новой коронавирусной инфекции.

Личный состав ревакцинируется двухкомпонентной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») отечественного производства.

Перед повторным введением вакцины военнослужащие проходят медицинский осмотр и обследование на наличие антител к COVID-19, медицинские работники доводят до пациентов противопоказания и необходимые рекомендации.

Всего в Ульяновском отдельном гвардейском соединении ВДВ пройти повторную ревакцинацию изъявило желание более 2 тыс. военнослужащих, лиц гражданского персонала и членов их семей.

Плановая ревакцинация военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации и членов их семей проводится с 1 июля с.г., в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации и оперативного штаба военного ведомства в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

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