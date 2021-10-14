14.10.2021 (21:30)

Летчики России и Сербии отработали совместную спасательную операцию и десантирование на учении «БАРС-2021»

Летчики армейской авиации, задействованные в совместном российско-сербском летно-тактическом учении «БАРС-2021», отработали задачи высадки десанта на площадку для дальнейшего прикрытия и выполнили спасательную операцию по эвакуации условно пострадавших с территории противника.

В ходе учений десантируемый личный состав занял оборону в заданном районе для обеспечения безопасной эвакуации условно пострадавших.

Летный состав вертолетов Ми-8 выполнил визуальный поиск условно нуждающихся в медицинской помощи, зависание над точкой, спуск на лебедке авиационных спасателей и оборудования, подъем на борт условно раненых и оказание первой медицинской помощи.

Прикрытие поисково-спасательной операции выполняли экипажи боевых вертолетов Ми-35 с практическим применением авиационных средств поражения.

В учении «БАРС-2021» принимают участие совместные экипажи России и Сербии на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 и Ми-35.

В рамках учения летный состав отработает боевое маневрирование и воздушный бой в составе пары, выполнение атак низкоскоростных целей на истребителях МиГ-29, десантирование и эвакуацию терпящих бедствие, сложный пилотаж, боевое применение и другие задачи по предназначению на вертолетах Ми-8 и Ми-35.

Летно-тактическое учение «БАРС-2021» проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества. В нем задействовано около 10 единиц авиационной техники Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии.

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