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14.10.2021 (21:15)

Космические войска ВКС обеспечили пуск ракеты «Союз-2» с космодрома Восточный

Сегодня, 14 октября, боевые расчеты средств наземного автоматизированного комплекса управления космических войск ВКС обеспечили пуск ракеты космического назначения (РКН) «Союз 2.1б» с космодрома Восточный.

Наземные измерительные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова 15-й армии ВКС особого назначения обеспечили устойчивое сопровождение ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б»
и выведение на орбиту разгонным блоком «Фрегат» 36 иностранных космических аппаратов «Ван Веб» («One Web») (Великобритания).

Специалисты 15-й армии ВКС провели оперативную обработку телеметрической информации ракеты-носителя и разгонного блока на активном участке орбитального полета.

Всего в обеспечении запуска было задействовано около 30 наземных измерительных средств и более 250 военнослужащих и специалистов гражданского персонала в составе боевых расчетов Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Космические войска , Ракета-носитель
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