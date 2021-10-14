14.10.2021 (21:15)
Космические войска ВКС обеспечили пуск ракеты «Союз-2» с космодрома Восточный
Сегодня, 14 октября, боевые расчеты средств наземного автоматизированного комплекса управления космических войск ВКС обеспечили пуск ракеты космического назначения (РКН) «Союз 2.1б» с космодрома Восточный.
Наземные измерительные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова 15-й армии ВКС особого назначения обеспечили устойчивое сопровождение ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б»
и выведение на орбиту разгонным блоком «Фрегат» 36 иностранных космических аппаратов «Ван Веб» («One Web») (Великобритания).
Специалисты 15-й армии ВКС провели оперативную обработку телеметрической информации ракеты-носителя и разгонного блока на активном участке орбитального полета.
Всего в обеспечении запуска было задействовано около 30 наземных измерительных средств и более 250 военнослужащих и специалистов гражданского персонала в составе боевых расчетов Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.