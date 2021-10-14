Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.10.2021 (21:00)

Дежурные силы российско-сербской группировки ПВО на учении «Славянский щит-2021» отразили налет авиации

В рамках российско-сербского учения «Славянский щит-2021» авиационные экипажи Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии выполнили полеты в качестве контрольных целей для проверки дежурных сил совместной российско-сербской смешанной группировки противовоздушной обороны.

В воздух поднялись более 20 единиц авиационной техники, включая вертолеты, малогабаритные и транспортные самолеты, а также самолеты истребительной авиации.

Воздушные суда различного класса должны были преодолеть зоны дежурства сил ПВО незамеченными для радиолокационных станций. Для этих целей экипажи Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии выполняли полеты, приближаясь к зоне ответственности совместных дежурных смен с разных направлений, на разных высотах и скоростях. Часть экипажей отключили системы опознавания на предельно малых высотах.

Полеты авиации осуществлялись в светлое и темное время суток и фиксировались средствами объективного контроля.

Боевые расчеты российско-сербской смешанной группировки сил и средств ПВО на полигоне Пасулянске-Леваде отработали обнаружение воздушных целей, их классификацию и выдачу информации на совместный командный пункт созданной группировки ПВО, а также отразили авиационный налет с имитацией пусков зенитных управляемых ракет.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
С костромскими десантниками проведено тактическое учение с боевой стрельбой
Мотострелки на пикапах продемонстрировали новые способы ведения боя на учениях под Самарой
В ходе российско-сербского учения «Славянский щит-2021» ракетно-артиллерийские подразделения совершили 170-километровый марш
На Балтийском флоте военнослужащие мотострелкового полка выполнили контрольные стрельбы из БМП-3

Метки:
РВСН , ПВО , Учения , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false