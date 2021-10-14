14.10.2021 (20:45)

Военные коммунальщики подготовили к зиме более 600 объектов главной базы Северного флота

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 2 (г. Североморск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) к отопительному сезону 2021–2022 гг. подготовили 616 объектов и более 203 км инженерных сетей.

За время подготовки к зиме военными коммунальщиками главной базы Северного флота выполнено техническое обслуживание основного и резервного оборудования, проведены гидравлические испытания котельных агрегатов, тепловых сетей на прочность и плотность. Кроме того, проведена подготовка казарм, выполнены текущие ремонты, проведена промывка оборудования внутридомовых сетей.

Учитывая похолодание и колебания среднесуточной температуры, на социально значимые объекты, в том числе медицинские учреждения, подача тепла началась с 1 сентября. В полном объеме осуществлен запуск теплогенерирующих объектов с 9 сентября. Всего на зимний режим работы переведены 48 котельных, что составляет 100% теплогенерирующих объектов.

Приоритетная задача специалистов ЖКС №2

филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) - обеспечение стабильной работы теплосетевого и теплогенерирующего комплекса и бесперебойное, надёжное и качественное обеспечение коммунальными ресурсами военнослужащих Североморского гарнизона их семей.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице