14.10.2021 (20:30)

С костромскими десантниками проведено тактическое учение с боевой стрельбой

В рамках итоговой проверки за 2021 год десантники гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ на полигоне Песочное в Ярославской области провели тактическое учение с боевой стрельбой.

В ходе предварительно проведенной разведки был вскрыт замысел действий условного противника. Исходя из полученных сведений, командованием полка было принято решение провести десантирование на площадку приземления Будихино в Костромской области, после чего совершить марш на штатной технике в указанный район на полигоне Песочное и занять оборону, с задачей не допустить прорыва подразделений условного противника.

В ходе проведения практической части учения с боевой стрельбой, командиры подразделений отработали вопросы управления боем подчиненными подразделениями с ведением огня из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2К-АУ. Личный состав полка выполнил стрельбы на различных дальностях из стрелкового оружия (автоматов АК-12, пулеметов «Печенег») и гранатометов РПГ-7д.

Уверенные и слаженные действия подразделений костромских десантников способствовали выполнению поставленной задачи и полному уничтожению наступающих подразделений условного противника.

Командование полка высоко оценило профессиональную подготовку личного состава и умение командиров руководить подразделениями в ходе ведения оборонительного боя.

Всего в учении было задействовано около 100 военнослужащих и более 10 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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