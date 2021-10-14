14.10.2021 (19:30)

Глава российского военного ведомства отметил работу военных строителей по развитию инфраструктуры Военно-воздушной академии

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу высоко оценил результаты работы специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России по созданию современной учебно-материальной базы Военно-воздушной академии (ВВА) имени Жуковского и Гагарина.

«Созданы прекрасные условия для обучения наших будущих лётчиков и техников. Молодцы строители, инженеры, те, кто занимался самой концепцией войскового ремонта и вертолётов, и самолётов, беспилотных летательных аппаратов. Это серьёзный шаг, который позволит нам практически на порядок сократить сроки ремонта и обслуживания авиации и расходы тоже на порядок. 50 тысяч рублей или семь миллионов рублей – разница есть?», – отметил Министр обороны в ходе инспектирования инфраструктуры академии. По его словам, завершено очень большое и важное дело.

В ходе посещения вуза генералу армии Сергею Шойгу также показали недавно созданную в академии учебную модульную технико-эксплуатационную часть (ТЭЧ) комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). ТЭЧ построена на базе быстровозводимых зданий контейнерного типа и предназначена для обучения специалистов, которые занимаются войсковым ремонтом комплексов с БЛА.

В этих зданиях размещаются три лаборатории по регламенту и ремонту радиоэлектронного и авиационного оборудования беспилотников, а также силовые установки БЛА. Лаборатории оснащены оборудованием для диагностики и контроля технического состояния блоков радиоэлектронного и авиационного оборудования, а также необходимым инструментом, средствами измерений для производства войскового ремонта модульным и элементным способом.

Кроме того, в состав ТЭЧ входит пневмосооружение УПС-16ТМ предназначенное для обслуживания авиационной техники, проведения монтажно-демонтажных работ, организации приема воздушного судна на регламентные работы (войсковой ремонт), а также для проведения комплексной диагностики БЛА. Модульная ТЭЧ комплексов с БЛА принята в эксплуатацию в сентябре 2021 года.

Справочно:

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» создан в 2012 году в Воронеже. Он образован в результате объединения ВВА имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (Монино, Московская область) и Военного авиационного инженерного университета в Воронеже.

В новом учебном году в академии к занятиям приступили более семи с половиной тысяч военнослужащих. Из них более полутора тысяч курсантов и слушателей зашли в учебные аудитории и классы впервые.

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