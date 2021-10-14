14.10.2021 (19:15)

Министр обороны России проинспектировал ход учебного процесса в Военно-воздушной академии в Воронеже

В Воронеже Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход учебного процесса в Военном учебно-научном центре (ВУНЦ) ВВС «Военно-воздушная академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». В ходе инспектирования генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командования вуза о развитии инфраструктуры учебного заведения.

Также Министру обороны была представлена недавно созданная объединенная авиационная технико-эксплуатационная часть (ТЭЧ). Она предназначена для проведения с курсантами лабораторных работ по восстановлению воздушных судов различного типа. В новом помещении ТЭЧ в комфортных условиях одновременно могут работать курсанты, обучающиеся на разных специальностях.

Под крышу ТЭЧ заведены самолеты Су-34, Су-35, а также вертолеты Ми-28 и Ка-52. В период обучения курсанты академии имеют возможность освоить их в полной мере, что позволит по их прибытии к новому месту службы уверенно приступить к исполнению профессиональных обязанностей.

Также Министр обороны посетил занятия в кадетском корпусе (инженерной школе) Военно-воздушной академии, в образовательном процессе которого применяются самые передовые методики и технологии. 90% преподавателей корпуса имеют высшую квалификационную категорию. Во многом благодаря их стараниям и труду четверо из 40 одиннадцатиклассников завершившегося весной учебного года стали золотыми медалистами, а средний оценочный показатель выпускников всех лет превышает 4,5 балла.

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