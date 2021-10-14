14.10.2021 (19:00)

До конца текущего года в Воронеж будет перебазирован бомбардировочный полк на Су-34

В Воронеже в ходе рабочей поездки Министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу доложили, что до конца текущего года 47-й бомбардировочный авиационный полк на самолётах Су-34 будет перебазирован из Бутурлиновки Воронежской области в город Воронеж. Перебазирование начнется 15 ноября и завершится 15 декабря.

Также в ходе доклада генералу армии Сергею Шойгу сообщили, что в Военно-воздушной академии (ВВА) имени Жуковского и Гагарина созданы уникальные условия для подготовки специалистов по обслуживанию и ремонту авиационной техники. Благодаря этому через несколько лет в войсках, куда после обучения в ВВА направляются профильные специалисты, будет осуществляться до 70% объема ремонтных работ. На этот уровень Воздушно-космические силы выйдут к 2026 году.

Сергей Шойгу при этом отметил, что наряду с отлично подготовленными специалистами в войсках будет и всё необходимое для ремонта авиатехники оборудование.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице