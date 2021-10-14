14.10.2021 (20:00)

Мотострелки на пикапах продемонстрировали новые способы ведения боя на учениях под Самарой

Подразделения на пикапах «Патриот» 2-й общевойсковой армии в рамках контрольной проверки провели в Самарской области показное учение с демонстрацией новых способов ведения боя.

Практические действия проходили на Рощинском полигоне. В них приняли участие свыше 1,2 тыс. военнослужащих. Было задействовано около 300 единиц техники, среди которых свыше 60 пикапов «Патриот» и более 40 бронетранспортеров БТР-82А.

Благодаря небронированной и легкобронированной технике, подразделения совершали с флангов молниеносные атаки на противника, сменяя на время перезарядки вооружения одно подразделение другим. В ходе учебного боя командиры всех степеней на экраны своих электронных планшетов (КРУС «Стрелец») получали онлайн информацию с беспилотников о передвижениях противника на поле боя. Они показали высокую выучку, выработанную по итогам учебного года, обеспечивая непрерывное взаимодействие с беспилотной авиацией, подразделениями прикрытия – радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и артиллерии.

По итогам учения подразделения получили высокие оценки от командования 2 общевойсковой армии Центрального военного округа.

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