14.10.2021 (19:45)

Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» прибыло в базу после выполнения исследований в Баренцевом море

Экипаж гидрографического судна «Ромуальд Муклевич» с океанографической группой на борту завершило выполнение исследовательских задач в Баренцевом море и прибыло в пункт постоянного базирования – посёлок Мишуково под Мурманском.

В ходе совместной комплексной экспедиции с Русским географическим обществом под названием «Помни войну» гидрографами Северного флота подтверждены координаты местоположения на дне Баренцева моря сторожевого корабля «Туман» погибшего в неравном бою с тремя гитлеровскими эсминцами 80 лет назад. Также гидрографы обнаружили корвет «Блюбелл», эсминец «Матабеле», сторожевой корабль «Пассат» и неизвестное судно - предположительно РТ-67, который погиб вместе с «Пассатом».

Ранее – в августе и сентябре на акваториях Баренцева и Карского морей, у побережья острова Северный Новой Земли и континентального побережья, где проходили маршруты северных конвоев в годы Великой Отечественной войны были обнаружены несколько подводных объектов. Большинство из них – корабли и суда, погибшие в начале и середине 20 века.

Научно-исследовательская группа подтвердила координаты ранее обнаруженных силами поисково-спасательного обеспечения большого охотника «БО-224» и подводной лодки Д-3 «Красногвардеец», немецких подводных лодок U-307 и U-387, а в Карском море - координаты кораблей и судов конвоя БД-5, погибших там в 1944 году.

Прибытие в базу судна «Ромуальд Муклевич» завершает практический этап совместной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» по уточнению координат кораблей и судов, погибших в арктических морях. Задачи экспедиции, спланированные на 2021 год, выполнены.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице