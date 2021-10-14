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14.10.2021 (20:15)

В Сибири перед первой отправкой призывников специалисты РХБ защиты обработали более 50 тыс. кв. м помещений сборных пунктов

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) провели специальную обработку более 50 тыс. кв. м помещений сборных пунктов, расположенных в Сибири. Мероприятия по дезинфекции проходили перед началом отправки в войска новобранцев осеннего призыва.

Для дезинфекционных работ военнослужащие используют автономные приборы специальной обработки ДКВ-1, авторазливочные станции АРС-14КМ и специальные дезрастворы, которые эффективны против вирусов и бактерий, но в то же время безопасны для окружающей среды.

Особое внимание уделяется специальной обработке контрольно-пропускных пунктов, лестничных проемов, комнат отдыха для призывников, столовых, а также прилегающих к военкоматам территорий.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Центральный военный округ , COVID-19
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