14.10.2021 (18:45)

В ходе российско-сербского учения «Славянский щит-2021» ракетно-артиллерийские подразделения совершили 170-километровый марш

В ходе совместного учения по противовоздушной обороне «Славянский щит-2021» ракетно-артиллерийские подразделения России и Сербии, оснащенные зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь-С», совершили 170-километровый марш на полигон Пасулянске-Ливаде, тем самым отработав смену позиций. Впервые совместные российско-сербские расчёты совершают интенсивные маневренные действия с развертыванием вооружения и военной техники в новом позиционном районе.



Ранее зенитная ракетно-артиллерийская батарея «Панцирь-С» была переброшена военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию авиабазы «Батайница» Республики Сербии. Расчеты совместной группировки заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне города Белград, авиабазы «Батайница» и центрального промышленного района Сербии до распоряжения о смене позиций.



Основная цель учения – создание и применение совместной группировки противовоздушной обороны для прикрытия назначенных объектов от террористических угроз с воздуха, а также повышение уровня слаженности органов управления задействованных сторон и выучки личного состава при совместном выполнении задач.



В ходе боевого дежурства совместная группировка ПВО отработает действия по отражению массированных авиационных ударов воздушного противника в условиях сложной помеховой обстановки.

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