14.10.2021 (18:30)

В Москве прошел фестиваль Всероссийской юнармейской лиги КВН

В Центральном академическом театре Российской Армии определили лучших юмористов Юнармии. За победу в фестивале юнармейской лиги КВН боролись 19 команд, которые приехали со всей России. Среди них – «Компот» из Челябинска, «Папа хотел сына» из Калининградской области, «Шпона» из Приморского края, «Дети Агаповки» из Челябинской области, «Молодые» из Забайкальского края и «Витязь» из Новосибирской области.

В состав жюри фестиваля вошли олимпийский чемпион Никита Нагорный, депутат Государственной Думы Анна Кузнецова, участник команды КВН «Югра» Игорь Дмитриев, капитан команды КВН «Борцы», трижды участник высшей лиги КВН Юсиф Юсифов.

На фестивале юнармейцы сыграли только один конкурс «Приветствие». По его итогам первое место разделили «Шпона» (Приморский край), «Реальные Пацаны» (Кабардино-Балкарская Республика) и «Так точно» (Омск). В следующем году ребята выступят в финале юнармейской лиги КВН без отборочных игр.

Фестиваль юнармейской лиги КВН прошел в третий раз. Заявки на участие прислали больше трех десятков команд, но в Москву организаторы пригласили только 19 из них – тех, кто записал самые яркие и юморные ролики. В прошлом году из-за сложной эпидемиологической обстановки фестиваль проходил в онлайн-формате в первой декаде декабря.

А буквально накануне состоялся финал Всероссийской юнармейской лиги КВН. Уверенную победу в нем одержала команда «Зажигалки» из Ижевска. Кубок удмуртским кавээнщикам вручил статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков.

Всероссийская юнармейская лига КВН начала свою работу в 2019 году. Это уникальная площадка для реализации творческого потенциала участников игры. Лига прорабатывалась совместно с телевизионным творческим объединением «Александр Масляков и Компания». На сегодняшний день в юнармейской лиге КВН - 74 команды. К финалу юнармейцы готовились на базе «Авангард» в Подмосковье. Заключительная игра сезона прошла в ЦАТРА. В состав жюри вошли уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова; заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова; шоумен, актер Дмитрий Хрусталев и другие именитые кавээнщики. Победу одержали команды «Школа моделей» и «Ля Рошель». Они получили путевку на СТС в Детский КВН.

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