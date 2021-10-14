14.10.2021 (17:15)
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Воронеж
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа (ЗВО) прибыл в Воронеж.
Здесь Министр обороны проверит ход выполнения государственного оборонного заказа на ПАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество» (ВАСО) и проинспектирует производительные мощности авиационного предприятия.
Также генерал армии Сергей Шойгу проверит объекты инфраструктуры Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
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