14.10.2021 (18:00)

Корабли и суда Северного флота завершили выполнение задач десятого арктического похода

Корабли и суда арктической группировки: большой противолодочный корабль (БПК) «Североморск», большой десантный корабль (БДК) «Георгий Победоносец», спасательное буксирное судно (СБС) «Памир» и большой морской танкер (БМТ) «Сергей Осипов» – завершили выполнение задач десятого похода по морям Северного Ледовитого океана.

Танкер «Сергей Осипов» и спасательный буксир «Памир» прибыли в главную базу флота – Североморск. Большой десантный корабль «Георгий Победоносец» выгрузил технику и личный состав морской пехоты в губе Печенга и вместе с большим противолодочным кораблём «Североморск» действует в Баренцевом море по плану боевой подготовки флота.

Встреча боевых кораблей и торжественная церемония приветствия и награждения участников юбилейного арктического похода под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева состоится завтра.

Справочно:

Арктический поход группировки кораблей и судов Северного флота начался 10 августа с выходом из города Североморска. За два месяца корабли и суда обеспечения Северного флота прошли 12 тысяч морских миль, приняли участие в ряде учений, прошедших в акваториях Баренцева и Карских морей и в море Лаптевых, а также в порту Дудинка (полуостров Таймыр) и в районе якутского посёлка Тикси.

Североморцы действовали в сложной ледовой обстановке в районе островов архипелагов Земля Франца-Иосифа, Новая и Северная Земля. Самостоятельно без ледокольной проводки прошли пролив Вилькицкого, разделяющий Карское море и море Лаптевых.

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