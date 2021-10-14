14.10.2021 (17:45)

На учении Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ военнослужащие применят огнеметы РПО-А ПДМ

На предстоящем в Таджикистане учении Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) российские военнослужащие применят реактивные пехотные огнеметы-аэрозоли повышенной дальности и мощности РПО-А ПДМ. Данные огнеметы поступили на вооружение 201-й военной базы в августе 2021 года.

В ходе активной фазы учения огнеметные подразделения в условиях горно-пустынной местности обеспечат действия мотострелков в наступлении. Огнеметчики проведут стрельбы по мишеням, имитирующим укрывшиеся в скальных пещерах мелкие группы незаконного вооруженного формирования, а также его долговременные огневые точки на дальностях до 800 м.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре на территории Таджикистана, вблизи границы с Афганистаном, пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств-членов ОДКБ: «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон».

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