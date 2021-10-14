14.10.2021 (18:15)

На Балтийском флоте военнослужащие мотострелкового полка выполнили контрольные стрельбы из БМП-3

Военнослужащие мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота на полигоне Правдинский в Калининградской области в рамках контрольной проверки выполнили стрельбы из боевых машин пехоты БМП-3.

Мотострелки вели огонь из всего комплекса вооружения боевой техники – 100-мм орудия, 30-мм автоматической пушки и 7,62-мм пулемета ПКТ – по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

Также в рамках контрольной проверки, экипажи БМП-3 вели интенсивный огонь из 30-мм пушек по наступающей живой силе условного противника в ночное время суток. Динамические мишени, имитирующие наступление мотострелкового батальона условного противника, находились на расстоянии от 500 до 1500 метров. Каждая мишень была подсвечена слабым инфракрасным светом для возможности прицеливания в полной темноте. В ходе боевой стрельбы военнослужащие поразили более 100 мишеней.

Контрольные стрельбы являются неотъемлемой частью боевой подготовки, где проверяется уровень подготовки каждого военнослужащего, а также слаженность действий экипажа при стрельбе одновременно из трех боевых машин. Синхронность выстрелов необходима для создания максимальной плотности огня в ходе ведения боя.

По итогам стрельб были определены лучшие экипажи и специалисты мотострелкового полка.

БМП-3 - боевая бронированная гусеничная плавающая машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице