14.10.2021 (17:30)

Водолазы Черноморского флота уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, найденную вблизи побережья Новороссийска



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Уничтожение водолазами ЧФ авиационной бомбы времен ВОВ в районе Новороссийска

Водолазы отряда противодействия диверсионным силам и средствам Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) ликвидировали авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасный предмет был обнаружен на глубине около двух метров вблизи побережья Южного района города Новороссийска.

Ввиду опасности подъема объекта на поверхность было принято решение о его уничтожении на месте обнаружения методом дистанционного подрыва накладного заряда. После завершения мероприятия место уничтожения авиабомбы было обследовано водолазами ЧФ для фиксации факта ликвидации боеприпаса.

Для выполнения работ по разминированию была задействована быстроходная лодка БЛ-820 с группой водолазов со специальным оборудованием.

Ликвидация авиабомбы была осуществлена во взаимодействии с Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и силами МВД Новороссийска.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице