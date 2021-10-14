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14.10.2021 (17:30)

Водолазы Черноморского флота уничтожили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, найденную вблизи побережья Новороссийска

Фото Видео

Водолазы отряда противодействия диверсионным силам и средствам Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) ликвидировали авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасный предмет был обнаружен на глубине около двух метров вблизи побережья Южного района города Новороссийска.

Ввиду опасности подъема объекта на поверхность было принято решение о его уничтожении на месте обнаружения методом дистанционного подрыва накладного заряда. После завершения мероприятия место уничтожения авиабомбы было обследовано водолазами ЧФ для фиксации факта ликвидации боеприпаса.

Для выполнения работ по разминированию была задействована быстроходная лодка БЛ-820 с группой водолазов со специальным оборудованием.

Ликвидация авиабомбы была осуществлена во взаимодействии с Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и силами МВД Новороссийска.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Разминирование , Великая Отечественная война (ВОВ)
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