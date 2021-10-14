14.10.2021 (17:00)

Военный аэродром Левашово в Ленинградской области станет аэродромом совместного базирования

По поручению Президента России и по решению Правительства Российской Федерации Минобороны России заключило концессионное соглашение с ПАО «Газпром» о реконструкции военного аэродрома Левашово в Ленинградской области и о переоборудовании его в аэродром совместного базирования.

В рамках данного соглашения до 2023 года планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу, построить необходимые сооружения и коммуникации, а также дооснастить аэродром необходимым аэронавигационным и метеорологическим оборудованием.

Реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы длиной более 2,6 км планируется завершить уже до конца 2022 года. Строительство новых объектов обеспечения, в том числе объектов водосточно-дренажной системы, патрульной дороги, периметрального и шумозащитного ограждения будет завершено летом 2023 года.

Дополнительно на аэродроме будет возведен современный аэровокзальный комплекс гражданской авиации, пропускная способность которого составит 250 человек в час. Реализация концессионного соглашения позволит создать современный аэродром совместного базирования военных и гражданских воздушных судов.

Финансирование проекта осуществляется полностью за счет средств ПАО «Газпром». Общий объем инвестиций по концессионному соглашению составит более 10 млрд рублей.

С предложением реконструировать и использовать военный аэродром в том числе для пассажирских и грузовых гражданских перевозок выступило ПАО «Газпром».

В настоящее время завершена разработка проектной документации. На объекте ведутся строительно-монтажные работы.

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