14.10.2021 (16:45)

В Венгрии состоялась церемония перезахоронения останков советских воинов

В Венгрии на вновь созданном воинском мемориале в г. Калоча, состоялась церемония перезахоронения останков советских воинов.

Церемония была организована Министерством обороны Венгрии, Представительством Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии и местной архиепархией.

С российской стороны в церемонии участвовали чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Венгрии Е.А.Станиславов, руководитель Представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии Ш.Й.Мамасолиев, военный и военно-воздушный атташе Российской Федерации в Венгрии полковник О.А.Смирнов и другие приглашённые гости.

Венгерскую сторону представляли глава кабинета министра обороны Венгрии полковник А.Й.Балог, начальник Военно-исторического института и Музея Минобороны Венгрии полковник В.Ковач, начальник управления по сохранению воинской памяти и уходу за воинскими захоронениями полковник Ф.Папп, а также представители городских властей и духовенства.

«Сегодняшняя церемония является итогом долгой и кропотливой работы, в ходе которой российскими и венгерскими специалистами был продемонстрирован высокий профессионализм, конструктивный подход и готовность к сотрудничеству», – подчеркнул Евгений Станиславов, открывая церемонию. Посол особо отметил атмосферу уважения и отзывчивость, которые с самого начала сопровождали совместную работу, и выразил особую благодарность всем участникам работ по сооружению воинского мемориала.

Глава кабинета Министра обороны Венгрии полковник А.Й.Балог, отметил важность ухода за воинскими захоронениями, который необходимо осуществлять на принципах взаимоуважения к памяти павших воинов. Глава кабинета подчеркнул, что в настоящий момент российско-венгерское военно-мемориальное сотрудничество находится на высоком уровне, отметив, что взаимный уход за воинскими захоронениями служит залогом мира.

Чин церковного богослужения о погибших советских воинах по православному обряду совершил настоятель Храма Преподобного Сергия Радонежского в Будапеште, митрофорный протоиерей Иоанн Кадар.

Во время предания земле останков погибших воинов ротой почетного караула был произведен трехкратный залп из стрелкового оружия.

После предания земле останков погибших воинов состоялась церемония возложения венков и цветов к созданному воинскому мемориалу.

Церемония перезахоронения проходила при участии роты почетного караула Будапештского военного гарнизона и Центрального оркестра вооруженных сил Венгрии.

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