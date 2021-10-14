14.10.2021 (16:30)

В рамках учения «Славянский щит - 2021» совместная российско-сербская группировка ПВО заступила на боевое дежурство

В рамках совместного учения на авиабазе Батайница сформирована совместная российско-сербская смешанная группировка ПВО. Подразделения совместной группировки заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне г. Белград, авиабазы Батайница и центрального промышленного района Сербии.

В совместном учении принимают участие подразделения, оснащенные зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» Воздушно-космических сил России и ВВС и войск ПВО Сербии, а также сербское зенитное ракетное соединение, оснащенное комплексами «Нева-М1Т».

Основная цель учения – создание и применение совместной группировки противовоздушной обороны для прикрытия назначенных объектов от террористических угроз с воздуха, а также повышение уровня слаженности органов управления, задействованных сторон и выучки личного состава при совместном выполнении задач.

В ходе несения боевого дежурства совместной группировкой ПВО будут отработаны практические действия расчетов по отражению массированных авиационных ударов воздушного противника в сложной помеховой обстановке.

В ходе учения «Славянский щит – 2021» отрабатываются вопросы взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО Воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Республики Сербия.

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