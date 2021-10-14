14.10.2021 (16:15)
Специалисты РХБ защиты ЗВО проведут спецобработку военкоматов и сборных пунктов на Северо-Западе России
Расчеты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа проведут специальную обработку сборных пунктов в Смоленской, Брянской, Курской и Воронежской областях перед прибытием команд призывников в рамках осеннего призыва.
Тщательная обработка помещений и прилежащей территории будет проводиться с использованием авторазливочных станций АРС-14КМ, носимых средств РХБ защиты ДКВ-1К на регулярной основе в течение 80 суток в период отправки воинских команд к местам несения военной службы.
Особое внимание будет уделено контрольно-пропускным пунктам, маршевым лестничным пролетам, перилам, комнатам отдыха для призывников, столовым и буфетам, а также прилегающей территории.
Во все военкоматы и сборные пункты поступили защитные медицинские маски и специальные экспресс-тесты на определение вирусных заболеваний.
Также с целью обеспечения безопасных условий пребывания граждан на территории военных комиссариатов областей поставлены бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников. Для проведения обеззараживания помещений военных комиссариатов и автомобильного транспорта, выделяемого для перевозки молодого пополнения, создан необходимый запас дезинфицирующих средств.
Перед отправками первых команд призывников было обработано свыше 25 тыс. кв. метров областных сборных пунктов в Воронежской, Брянской, Смоленской и Курской областях.