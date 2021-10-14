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14.10.2021 (16:00)

В ходе учения расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» Западного военного округа совершили 400-километровый марш

В ходе учения боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) совершили марш протяженностью более 400 км из Псковской в Новгородскую область.

Также в рамках мероприятия боевой подготовки было отработано противодействие беспилотным летательным аппаратам (БЛА), взаимодействие с комплексами зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» по прикрытию важных государственных объектов и объектов военного управления Российской Федерации, а также управление зенитными ракетными подразделениями в единой системе противовоздушной обороны.

В учении было задействовано более 50 единиц специальной военной техники, свыше 100 военнослужащих.

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Метки:
Ракеты , Западный военный округ , Учения , Боевая подготовка , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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