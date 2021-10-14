14.10.2021 (15:45)

Российские экипажи Су-25 перебазировались из Киргизии в Таджикистан для участия в учении «Взаимодействие-2021»

Звено штурмовиков Су-25 российской объединенной военной базы «Кант», расположенной в Киргизии, перебазировалось в Таджикистан для участия в совместном учении Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2021».

Четыре штурмовика Су-25 вылетели с аэродрома постоянного базирования и совершили посадку на аэродроме Гиссар под Душанбе. В ходе активной фазы совместного учения КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2021» экипажи штурмовиков отработают поиск и уничтожение объектов условного противника. Они обеспечат огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям в ходе выполнения учебно-боевых задач в условиях горно-пустынной местности.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре на территории Республики Таджикистан, вблизи границы с Афганистаном, пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств-членов ОДКБ: «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон».

Справочно:

Объединенная российская военная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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