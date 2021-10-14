14.10.2021 (15:30)
Российские военнослужащие в Таджикистане оказали гуманитарную помощь жителям Куляба
Военнослужащие 201-й российской военной базы, расположенной в Таджикистане, совместно с представителями Сангтудинской ГЭС-1 для жителей города Куляб и поселка Московский Хатлонской области организовали доставку более 2 тонн продовольствия.
В ходе благотворительной акции по раздаче продуктов питания инвалидам и людям, оказавшимся в тяжелом социальном положении, военнослужащие и работники гидроэлектростанции выдали более 130 продуктовых наборов, каждый из которых в себя включает: сахар, муку, сгущенное молоко, растительное масло, макароны, а также различные крупы.
Справочно:
Расположенная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.