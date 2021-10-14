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14.10.2021 (15:15)

В двух регионах России завершилось учение с участием более 1,5 тыс. танкистов ЦВО

На полигонах Челябинской и Свердловской областей завершилось учение с участием более 1,5 тыс. танкистов из соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО). Мероприятие проходило в рамках контрольной проверки за 2021 учебный год.

В ходе практических действий экипажи боевых машин вели огонь по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки, низколетящие вертолёты и гранатомётчиков противника. Цели располагались на расстояниях от 900 до 2,2 тыс. м.

Боевая учеба танкистов была организована по принципу «делай как я», при котором командиры танковых полков, батальонов и рот выполняли заезды первыми, обучая механиков-водителей искусству управления многотонными машинами, а наводчиков — точной стрельбе из 125-миллиметровых пушек и зенитных пулеметов.

К учению были привлечены военнослужащие крупнейшего танкового соединения ЦВО – гвардейской танковой дивизии, дислоцированной на Южном и Среднем Урале.

Справочно:

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия Центрального военного округа сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входит 3 танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Танки , Учения , Боевая подготовка
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