14.10.2021 (15:00)

В Новосибирске специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию областного сборного пункта



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Дезинфекция областного сборного пункта специалистами РХБ защиты в Новосибирске

Военнослужащие радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты дислоцированного в Сибири общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции провели специальную обработку областного сборного пункта Новосибирской области.

Специалистами РХБ защиты были обработаны помещения приемной и военно-врачебной комиссий, пункт выдачи обмундирования, контрольно-пропускной пункт, лестницы, комнаты отдыха для призывников, столовая. Кроме того, военнослужащие провели специальную обработку строевого плаца и мест вокруг зданий на территории сборного пункта.

Дезинфекция проводилась специальным водным раствором при помощи приборов специальной обработки ДКВ-1 и авторазливочной станции АРС-14КВ. Раствор, используемый военными специалистами, применяется для дезинфекции зданий и помещений, а также обработки техники и является эффективным против вирусов и бактерий, но в то же время безопасен для окружающей среды.

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