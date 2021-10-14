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14.10.2021 (15:00)

В Новосибирске специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию областного сборного пункта

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Военнослужащие радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты дислоцированного в Сибири общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции провели специальную обработку областного сборного пункта Новосибирской области.

Специалистами РХБ защиты были обработаны помещения приемной и военно-врачебной комиссий, пункт выдачи обмундирования, контрольно-пропускной пункт, лестницы, комнаты отдыха для призывников, столовая. Кроме того, военнослужащие провели специальную обработку строевого плаца и мест вокруг зданий на территории сборного пункта.

Дезинфекция проводилась специальным водным раствором при помощи приборов специальной обработки ДКВ-1 и авторазливочной станции АРС-14КВ. Раствор, используемый военными специалистами, применяется для дезинфекции зданий и помещений, а также обработки техники и является эффективным против вирусов и бактерий, но в то же время безопасен для окружающей среды.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Центральный военный округ , COVID-19
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