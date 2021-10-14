14.10.2021 (14:45)

Научная конференция «Теория и практика военного образования в гражданских вузах: педагогический поиск» состоялась в Екатеринбурге

Научная конференция «Теория и практика военного образования в гражданских вузах: педагогический поиск» состоялась в Екатеринбурге, на базе Военного учебного центра при Уральском федеральном университете.

В мероприятии приняли участие 140 человек офицерского состава военных учебных центров и курсантов. Впервые в конференции помимо участников из Екатеринбурга, Владивостока, Нижнего Новгорода, Томска, Санкт-Петербурга, Воронежа, Москвы, Новосибирска, Курска, принимали участие и представители военных учебных центров из Белоруссии и Казахстана.

В рамках конференции были подняты такие темы как: «Вопросы теории и практики методики преподавания дисциплин военной подготовки студентам высших учебных заведений», «Организация воспитательной и патриотической работы с молодёжью», а также «Различные аспекты подготовки военных специалистов при гражданских вузах». Также творческие эссе об истории развития военного образования в родном вузе.

По итогам конференции будет выпущен сборник, где собраны научные работы участников, а также подведены итоги самой конференции.

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