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14.10.2021 (14:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в праздновании дня города Тирасполь

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) во главе с начальником ОГРВ ПРРМ приняли участие в торжествах, посвященных 229-й годовщине образования города Тирасполь.

На мероприятиях также присутствовали представители силовых ведомств региона, о государственной администрации Тирасполя, общественных организаций и молодёжных движений.

В честь 229-й годовщины военнослужащие ОГРВ ПРРМ возложили цветы на Мемориале Славы и к памятникам основателям города. В течение дня они посетили концерт и различные выставки, посвященные истории Тирасполя, а также приняли участие в спортивных состязаниях и конкурсах.

Российские военнослужащие в Приднестровье регулярно принимают активное участие в общественной жизни региона, в торжественных и памятных мероприятиях, посвященных дням воинской славы и увековечиванию памяти погибших защитников Отечества.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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