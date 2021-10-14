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14.10.2021 (14:15)

Расчеты войсковой ПВО Балтийского флота провели стрельбы на полигоне в Астраханской области

Расчеты зенитного ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининграде, на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) выполнили боевые стрельбы из ракетных комплексов «Тор-М2», освоенных личным составом полка в этом году.

В ходе боевой работы расчетами комплексов уничтожены несколько скоростных маневрирующих мишеней типа «Саман», запускаемых с разных направлений и летящих на минимальных и максимальных высотах. В ходе учения зенитчики Балтийского флота успешно поразили все назначенные цели.

В общей сложности в тактическом учении с боевой стрельбой приняло участие около 200 военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц специальной военной техники и вооружения.

В ходе мероприятия личный состав расчетов ЗРК «Тор-М2» освоил заряжание пусковых установок, поиск, обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей.

Напомним, что зенитный ракетный полк в Калининградской области осуществил полное перевооружение на новейшие ЗРК «Тор-М2», заменившие комплексы войсковой ПВО «Тор».

 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , ПВО , Капустин Яр
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