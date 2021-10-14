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14.10.2021 (14:00)

На Камчатке расчёты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» отработали вывод боевой техники из-под ракетного удара

На Камчатке состоялось учение с боевыми расчётами береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ), в ходе которого военнослужащие отработали вывод боевой техники из-под массированного ракетного удара. Мероприятие проходило в рамках контрольной проверки.

В ходе учения дивизионы БПКРК «Бал» и «Бастион» отработали алгоритм действий по применению береговых комплексов по предназначению. При смене позиций расчёты ПВО обнаружили множество малоразмерных высокоскоростных воздушных целей, идентифицированных как массированный ракетный удар с надводных кораблей условного противника.

Военнослужащие ракетных комплексов выполнили нормативы по свёртыванию пусковых установок и по передислокации в безопасный район, где развернули технику для повторного применения. Ракетчики уложились в заданные нормативы и успешно выполнили учебно-боевые задачи.

В учении задействовано более 400 ракетчиков и порядка 30 единиц военной и специальной техники.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Ракетные войска , Ракеты , Боевая подготовка
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