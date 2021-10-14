14.10.2021 (13:45)

Лучшие творческие армейские коллективы государств – участников СНГ приняли участие в Международном военном конкурсе «Виват, Победа!»

Триумфальным трехчасовым финальным песенно-музыкальным марафоном в Центральном Доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе завершился Международный военно-музыкальный конкурс армейских коллективов государств – участников СНГ «Виват, Победа!».

Конкурс был проведен в рамках XVI Всероссийского фестиваля народного творчества военнослужащих вооруженных сил, сотрудников других силовых министерств и ведомств Российской Федерации, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «Катюша».

Вся атмосфера этого вечера в зале ведущего учреждения военной культуры была наполнена дыханием праздника песни и торжеством культур стран Содружества. Уже в прологе гала-представления, которое вели известная телеведущая, певица Илона Броневицкая и солист концертного ансамбля ЦДРА Алексей Зубарев, зрители стали свидетелями яркой, колоритной и захватывающей композиции «Заполни время» в исполнении артистов ЦДРА.

В финал фестиваля вышли 20 лучших конкурсантов из разных уголков России и других стран СНГ, первенствовавшие в номинациях «Лучший вокально-инструментальный ансамбль», «Лучший вокальный ансамбль», «Авторская песня» и «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов».

Исполнительское мастерство финалистов оценивало авторитетное жюри в составе: начальник управления культурно-досуговой работы Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Виктор Узиюк, начальник отдела культурных программ Департамента культуры Минобороны России Ольга Фаллер, заместитель начальника отдела протокола Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ полковник Владимир Лут, заместитель начальника ЦСКА двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Светлана Ишмуратова, главный дирижер Центрального академического театра Российской Армии композитор Рубен Затикян и доцент кафедры Военно-оркестровой службы Военного института военных дирижеров Военного университета Минобороны России заслуженный артист России Александр Халилов.

В течение нескольких дней шла напряженная конкурсная борьба. Зрители услышали произведения самой разной тематики, заметно преобладали песни, посвященные Отечеству, героям Великой Отечественной войны, мужеству современных воинов, армейскому братству, красоте родного края и жизненным ценностям.

Перерывы между конкурсными выступлениями также были заполнены музыкой. Особенно запомнился концертный номер, родившийся экспромтом: замечательную песню Александры Пахмутовой и Михаила Львова «Поклонимся великим тем годам» исполнил международный дуэт – Гюнай Гасымова (Азербайджанская Республика) и Кубанычбек Атамбаев (Кыргызская Республика).

Решением жюри по итогам конкурса «Виват, Победа!» первое место было присуждено Гюнай Гасымовой (Азербайджанская Республика), второе место поделили между собой дуэт Геворг Давтян и Микаэл Саргсян (Республика Армения) и дуэт Юлия Залуцкая и Евгений Колеина (Республика Беларусь). Третье место занял Кубанычбек Атамбаев (Кыргызская Республика).

Конкурс успешно популяризирует военную песню, открывает новые таланты среди военнослужащих и членов их семей, стимулирует развитие творчества самодеятельных авторов и исполнителей, работающих в жанре военной песни и, конечно же, сближает людей различных национальностей и развивает международное военное сотрудничество в области культуры и искусства в рамках Содружества.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице