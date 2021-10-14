14.10.2021 (13:30)

В Москве прошла встреча руководителей военного спорта стран СНГ

В Москве на базе Международного военного центра состоялось заседание Спортивного комитета при Совете министров обороны Содружества Независимых Государств (СМО СНГ).

В нем приняли участие начальники управлений физической подготовки и спорта вооруженных сил государств содружества, представители Военного института физической культуры (ВИФК), а также сотрудники Секретариата СМО СНГ.

Секретарь Совета министров обороны СНГ генерал-майор Ю.А. Дашкин, выступая перед участниками встречи, отметил значимый вклад Спортивного комитета в развитие военного сотрудничества государств содружества, в укрепление дружбы и взаимопонимания между военнослужащими стран. Он также обозначил новые задачи, стоящие перед комитетом в рамках реализации Концепции военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2025 года. Ключевые усилия стран предлагается сосредоточить на проведении спортивных мероприятий, позволяющих максимально охватить различные категории военнослужащих, придать международному сотрудничеству в области спорта и физической культуры действительно массовый характер.

Председатель Спортивного комитета, начальник ЦСКА Министерства обороны Республики Казахстан Айталап Кургамбаев проинформировал участников встречи о проделанной за предыдущий пятилетний период совместной работе и предстоящих на ближайшее время спортивных мероприятиях.

Участники заседания обсудили значительный спектр интересующих их вопросов: от порядка проведения планируемых мероприятий до деятельности ВИФК как базовой организации стран содружества по подготовке специалистов по физической культуре и спорту для вооруженных сил СНГ.

Наиболее значимыми спортивными мероприятиями 2022-2023 годов станут чемпионаты по отдельным видам спорта в рамках XV Спартакиады, III Военно-спортивные игры, II Военно-спортивные игры среди курсантов высших военно-учебных заведений дружественных армий государств – участников СНГ, групповое восхождение на пик Исмоили Сомони (Республика Таджикистан) военнослужащих-спортсменов вооруженных сил стран содружества.

Кроме того, на базе Военного института физической культуры будет проведена целая серия судейских семинаров, мастер-классов по различным видам спорта, а также научно-практических и учебно-методических мероприятий.

Часть спланированных в 2022 году Спортивным комитетом мероприятий будет посвящена 30-летию образования СМО СНГ.

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