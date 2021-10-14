14.10.2021 (13:15)

С начала года саперы ЗВО обезвредили около 1,7 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны

С начала года инженерно-саперные подразделения Западного военного округа (ЗВО) по заявкам военных комиссариатов обезвредили в зоне ответственности около 1,7 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

В результате проведенных работ саперы ЗВО извлекли, транспортировали и уничтожили более 200 артиллерийских снарядов, 150 мин, реактивные снаряды, инженерные мины и свыше 1000 прочих боеприпасов.

При разминировании личный состав инженерных подразделений выполняет задачи в защитных костюмах сапера ОВР-2 «Сокол», применяя искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун».

Ежедневно саперы ЗВО выезжают по заявкам военных комиссариатов для выполнения работ по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. С этой целью на территории округа действует около 30 подвижных групп разминирования, в состав которых входит более 300 военнослужащих инженерно-саперных подразделений.

Всего с начала года саперы ЗВО отработали более 600 заявок, поступивших от военных комиссариатов 11 субъектов Российской Федерации, на территории которых проводились бои с немецко-фашистскими захватчиками, а также провели свыше 100 занятий с поисковыми отрядами и представителями общественности по соблюдению требований безопасности при нахождении взрывоопасных предметов.

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