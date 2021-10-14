14.10.2021 (13:00)

В Ленинградской области начался сбор подразделений боевого армейского резерва страны

В Ленинградской области на полигоне Кирилловский начался месячный сбор подразделений боевого армейского резерва страны (БАРС). В данном мероприятии принимает участие более 60 человек.

В регионах дислокации соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО) сформированы подразделения войск территориальной обороны, которые стали частью БАРС.

В ходе сбора резервисты проходят обучение по обеспечению охраны и обороны стратегически важных объектов, а также по применению современного вооружения и военной техники, стоящей на вооружении ЗВО.

Для проживания резервистов развернуты автономные полевые лагеря с комнатами досуга, душевыми кабинами, столовыми и банно-прачечным обслуживанием. Места для проживания оборудованы телевизорами, обогревателями и укомплектованы необходимым имуществом.

В настоящее время проводится работа по отбору граждан в БАРС. Первый контракт на зачисление в резерв заключается на три года. Последующий можно подписать на пять лет или до достижения предельного возраста военнослужащего. Желающим принять участие в проекте резервистам достаточно обратиться в военкомат по месту жительства, предоставить документы и пройти медицинское освидетельствование.

Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тыс. рублей, солдат – до 25 тыс. рублей.

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