Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.10.2021 (12:45)

В Ленинградской области лётчики транспортной авиации ЗВО выполнили контрольные полеты за летний период обучения

В Ленинградкой области на аэродроме транспортного смешанного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа прошли учебно-тренировочные полёты в рамках контрольных занятий за летний период обучения 2021 учебного года.

Экипажи транспортных самолетов Ан-26, Ан-12 и Ан-72 отработали основные элементы пилотирования: выруливание на взлетно-посадочную полосу, взлет, полет по заданному маршруту на разных высотах, воздушную навигацию, заход на посадку с уходом на второй круг и др.

Кроме того, экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8 отработали взлет и посадку на неподготовленные площадки ограниченных размеров, элементы аэронавигации, а также зависание над точкой.

В учебно-тренировочных полётах было задействовано более 20 самолетов и вертолетов, свыше 120 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялось занятие с военными медиками
В Нижегородской области артиллеристы ЗВО с помощью комплексов «Аистёнок» вскрыли огневые позиции условного противника
Медики ЮВО отработают эвакуацию раненых на полигонах в рамках масштабного КШУ
Расчеты новейших ЗРК «Бук-М3» Западного военного округа выполнили боевые пуски ракет на полигоне Капустин Яр

Метки:
Авиация , Военно-транспортная авиация , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false