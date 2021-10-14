14.10.2021 (12:45)

В Ленинградской области лётчики транспортной авиации ЗВО выполнили контрольные полеты за летний период обучения

В Ленинградкой области на аэродроме транспортного смешанного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа прошли учебно-тренировочные полёты в рамках контрольных занятий за летний период обучения 2021 учебного года.

Экипажи транспортных самолетов Ан-26, Ан-12 и Ан-72 отработали основные элементы пилотирования: выруливание на взлетно-посадочную полосу, взлет, полет по заданному маршруту на разных высотах, воздушную навигацию, заход на посадку с уходом на второй круг и др.

Кроме того, экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8 отработали взлет и посадку на неподготовленные площадки ограниченных размеров, элементы аэронавигации, а также зависание над точкой.

В учебно-тренировочных полётах было задействовано более 20 самолетов и вертолетов, свыше 120 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава.

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