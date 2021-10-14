14.10.2021 (12:15)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялось занятие с военными медиками
В преддверии ротации мотострелковых батальонов в Зоне безопасности в Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялось занятие с военными медиками. Специалисты отработали оказание первой медицинской помощи пострадавшим, получившим травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортных происшествиях.
Военнослужащие также выполнили нормативы на условно раненном с такими повреждениями, как переломы конечностей, резано-колотые раны, травмы грудной клетки и внутренних органов, термические ожоги, травмы шеи и позвоночника, а также внутренние и наружные кровотечения.
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