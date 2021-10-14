14.10.2021 (12:00)

Курсанты-водолазы объединённого учебного центра ВМФ выполняют практические подводные спуски в Чёрном море

Курсанты-водолазы Севастопольского филиала объединенного учебного центра ВМФ в ходе практических занятий выполняют подводные спуски в различных типах водолазного снаряжения. Они под контролем опытных инструкторов погружаются под воду и, находясь на грунте, отрабатывают подачу различных сигналов, определяющих состояние водолаза и характер выполняемых им действий.

Сначала водолазы отрабатывают погружение со стационарного полигона, а затем – с борта водолазного катера. Объективный контроль за действиями курсантов под водой ведется с помощью телеуправляемого подводного аппарата.

В настоящее время в Севастопольском филиале учебного центра ВМФ проходят обучение по различным специальностям порядка 200 курсантов, которые по окончании курса будут распределены на все флоты и Каспийскую флотилию ВМФ России.

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