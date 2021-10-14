14.10.2021 (11:45)

В Омском филиале Военной академии МТО состоялся учебно-методический сбор с преподавательским составом

В филиале Военной академии материально-технического обеспечения в Омске проведен учебно-методический сбор с начинающими и вновь назначенными на должность преподавателями. Его целью было – ознакомить преподавателей с учебно-материальной базой и историей филиала и определить единые подходы при организации и ведении педагогической деятельности.

В ходе сбора была организована экскурсия по учебному заведению. Экскурсанты посетили экспозицию «Сирийская комната», осмотрели тренажерный комплекс кафедры вооружения танков и стрельбы, оборудованный новейшими тренажерами танков «Армата».

Лучшие методисты филиала из числа руководящего состава и научно-педагогических работников кафедр прочитали лекции и провели инструкторско-методические занятия. Неподдельный интерес вызвали мастер-классы на темы «Особенности организации и проведения учебных занятий с иностранными военнослужащими» и «Практические приемы педагогического общения».

По окончании сбора была сформирована группа из впервые назначенных и планируемых к назначению на должность преподавателей, которые продолжат обучение по соответствующей им специальности. Все запланированные мероприятия и целевые установки сбора были выполнены.

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