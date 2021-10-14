14.10.2021 (11:30)
В Нижегородской области артиллеристы ЗВО с помощью комплексов «Аистёнок» вскрыли огневые позиции условного противника
В Нижегородской области на полигоне Мулино артиллерийские расчеты Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО), применив переносные радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы «Аистёнок», обнаружили условного противника в 3 км от рубежа стрельбы. После чего военнослужащие, опираясь на полученные разведанные, из 120-мм минометов 2С12 «Сани» нанесли удар по вскрытым позициям. С помощью комплекса «Аистёнок» артиллеристы также контролировали полет мин.
Всего в сдаче контрольной проверки и боевых стрельбах приняло участие порядка 1200 военнослужащих. В мероприятии было задействовано свыше 80 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской общевойсковой армии ЗВО.
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