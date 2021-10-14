14.10.2021 (11:15)

Специалисты РХБ защиты ЮВО обеспечили передислокацию войск, осуществляемую в ходе масштабного учения

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) обеспечили маскировку передислокации батальонных тактических групп от современных средств разведки в рамках масштабного командно-штабного учения.

Личный состав аэрозольного подразделения, применив современные термодымовые машины ТДА-2К, создал перед фронтом условного противника аэрозольное облако протяженностью около одного километра, тем самым скрыв от наблюдения передвижение батальонных групп. Кроме того, специалисты РХБ защиты осуществили постановку аэрозольных завес и на одном из пунктов управления с помощью переносных средств аэрозольного противодействия – унифицированных дымовых шашек.

Командно-штабное учение организовано в рамках итоговой проверки войск (сил) ЮВО за 2021 учебный год под руководством командующего войсками округа генерала армии Александра Дворникова.

Военнослужащие ЮВО отработают практические действия в рамках двусторонних полковых и батальонных тактических учений на 25 полигонах округа. Всего к масштабному мероприятию привлечено около 8 тыс. военнослужащих, в нем задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице