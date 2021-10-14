14.10.2021 (11:00)

В ходе учения связисты ЮВО развернули более 50 полевых подвижных пунктов управления

В рамках командно-штабного учения, проходящего под руководством командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерала армии Александра Дворникова, связисты ЮВО развернули порядка 50 полевых подвижных пунктов управления.

Подразделения управления совершили марши в районы общевойсковых полигонов, развернули средства связи, организовали единую систему управления войсками. Безопасность в ходе перемещения обеспечили подразделения военной полиции и военной автоинспекции ЮВО.

В ходе марша по пересеченной местности военнослужащими был выполнен комплекс мероприятий: отражение нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодоление условно зараженных участков местности, светомаскировка, радиомолчание.

В целях маскировки пунктов управления в местах развертывания проведены инженерные работы, задействованы подразделения радиоэлектронной борьбы. Защиту от воздушного нападения выполняют подразделения противовоздушной обороны.

Командно-штабное учение организовано в рамках итоговой проверки войск (сил) ЮВО за 2021 учебный год под руководством командующего войсками округа генерала армии Александра Дворникова.

Военнослужащие ЮВО отработают практические действия в рамках двусторонних полковых и батальонных тактических учений на 25 полигонах округа. Всего к масштабному мероприятию привлечено около 8 тыс. военнослужащих, в нем задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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