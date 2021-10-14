14.10.2021 (10:45)

На сборных пунктах Юга России приступили к отправкам команд призывников

На сборных пунктах Юга России приступили к отправкам команд призывников в соединения и воинские части военных округов и видов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

К местам прохождения военной службы молодое пополнение будет прибывать самолетами военно-транспортной и гражданской авиации, а также с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта.

Всех призывников обеспечат обмундированием, сумками и несессерами с гигиеническими принадлежностями, средствами индивидуальной защиты и антисептиками, а также сухим пайком на время пути следования. Каждый новобранец получит банковскую карту, персональную электронную карту и сим-карту.

При проведении мероприятий осеннего 2021 года призыва на территории округа реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

В первую очередь было организовано дистанционное изучение граждан, что позволило заблаговременно подготовить документы на призывников, которые гарантировано будут отправлены в войска. Им остается прибыть в военный комиссариат только на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.

Также проведена ревакцинация сотрудников призывных комиссий и должностных лиц военных комиссариатов на территории военного округа. Призывные и сборные пункты обеспечены всем необходимым медицинским имуществом, включая средства защиты органов дыхания, дезинфекции, тесты для экспресс-тестирования, а также приборы для кварцевания помещений.

Помещения, территорию и транспорт дезинфицируют специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Южного военного округа (ЮВО).

Военные комиссариаты ЮВО в рамках осеннего 2021 года призыва направят в Вооруженные силы Российской Федерации более 26 тыс. человек с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

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