14.10.2021 (10:30)

В ходе масштабного командно-штабного учения корабельные ударные группы Каспийской флотилии отработают противовоздушную оборону

В рамках масштабного командно-штабного учения экипажи кораблей Каспийской флотилии с дежурной сменой территориального центра управления выполнят на прикаспийском направлении учебно-боевые задачи по обнаружению воздушных целей и отражению авиационных ударов.

В учении задействованы: дежурные расчёты ПВО центров управления соединений флотилии, ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные корабли «Углич», «Град Свияжск» «Великий Устюг», малые артиллерийские корабли, минные тральщики, суда обеспечения флотилии, а также радиотехнические подразделения объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

По сигналу центра управления флотилии экипажи кораблей приведут в готовность средства ПВО к применению, осуществят приём и анализ данных по воздушной обстановке, активируют средства радиоэлектронной защиты. Также в ходе учения будет отработано целераспределение и постановка огневых задач между командными пунктами корабельных и наземных средств ПВО.

В роли условного противника выступят экипажи истребителей Су-27 и штурмовиков Су-25 объединения ВВС и ПВО ЮВО, которые сымитируют нанесение удара крылатыми ракетами по кораблям.

Корабельные ударные группы в ходе отражения средств воздушного нападения (учебные цели – светящиеся авиабомбы САБ-250) применят зенитно-артиллерийские комплексы «Палаш», артиллерийские установки АК-630 и другие средства ПВО кораблей.

Командно-штабное учение организовано в рамках итоговой проверки войск (сил) ЮВО за 2021 учебный год под руководством командующего войсками округа генерала армии Александра Дворникова.

Всего в рамках итоговой проверки в морских полигонах задействовано более 20 боевых кораблей флотилии, базовые и рейдовые тральщики, а также катера и суда обеспечения.

Целями учения являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск (сил) ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Российской Федерации на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками (силами).

Военнослужащие ЮВО отработают практические действия в рамках двусторонних полковых и батальонных тактических учений на 25 полигонах округа.

В учении принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, расположенных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к масштабному мероприятию привлечено около 8 тыс. военнослужащих, в нем задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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