14.10.2021 (10:15)

Подразделения ЮВО по борьбе с БЛА защитили пункты управления от боевых дронов условного противника

Атаку дронов условного противника на полевые пункты управления объединений Южного военного округа (ЮВО) отразили мобильные тактические группы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

Расчеты подразделений войсковой противовоздушной обороны и комплексов радиоэлектронной борьбы отразили попытку разведывательно-диверсионных групп атаковать подвижные полевые пункты управления (ПППУ) общевойсковых объединений ЮВО с помощью боевых дронов. В целях своевременного выявления объектов и живой силы условного противника на ПППУ были задействованы расчеты БЛА и зенитного ракетно-пушечного комплекса ЗРПК «Панцирь-С».

На Юге России и в местах дислокации российских военных баз в Закавказье стартовало итоговое командно-штабное учение по управлению войсками на Юго-Западном стратегическом направлении.

Под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова личный состав объединений и соединений округа в едином тактическом замысле отработает целый спектр учебно-боевых задач по обороне российских границ на Юго-Западном стратегическом направлении.

Основные мероприятия итоговой проверки в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО будут проведены в двустороннем формате. В ходе полковых и батальонных тактических учений подразделения отработают действия в обороне и в наступлении. К практическим действиям в полевых условиях привлечено более 8 тыс. военнослужащих из состава трех общевойсковых армий, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии, объединения ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения.

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