14.10.2021 (10:00)

Медики ЮВО отработают эвакуацию раненых на полигонах в рамках масштабного КШУ

Медицинские воинские части и подразделения ЮВО в рамках командно-штабного учения (КШУ) проведут масштабную операцию по эвакуации раненых и доставке их в лечебные учреждения.

Медицинские силы и средства кораблей Каспийской флотилии обеспечат эвакуацию условно раненых с корабля, терпящего бедствие. На учении будут отработаны различные варианты транспортировки, включая передачу раненых на спасательное судно траверзным способом, а также эвакуация раненого вертолетом в береговую лечебную организацию.

В объединении ВВС и ПВО ЮВО штатные медицинские подразделения обеспечат доставку раненых авиационным транспортом и оказание неотложной медицинской помощи на приаэродромном приемнике, развернутом на полевом аэродроме.

Также медицинский персонал авиационных частей выполнит выгрузку раненых из воздушного судна, их эвакотранспортную сортировку, проведение предэвакуационной подготовки, погрузку на борт воздушного судна.

Медицинские подразделения соединений и воинских частей ЮВО выполнят развертывание полевых медицинских пунктов на местности, отработают групповые нормативы по специальной подготовке.

Итоговое КШУ организовано в рамках итоговой проверки войск (сил) ЮВО за 2021 учебный год под руководством командующего войсками округа генерала армии Александра Дворникова. При проведении мероприятий учения специальная комиссия штаба ЮВО оценит выполнение мероприятий боевой готовности, состояние вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения.

Целями КШУ являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск (сил) ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Российской Федерации на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками (силами) в ходе учебно-боевых действий.

Военнослужащие ЮВО отработают практические действия в рамках двусторонних полковых и батальонных тактических учений на 25 полигонах округа.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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