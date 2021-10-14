14.10.2021 (09:45)

Инженеры ЮВО применили комплекты тяжелого механизированного моста в ходе масштабного КШУ

Военные инженеры 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках масштабного командно-штабного учения (КШУ) применили комплекты тяжелого механизированного моста и переправили войска через расщелины в горах Северной Осетии.

Инженерные подразделения отработали задачи по приведению в высшие степени боевой готовности, выполнили нормативы по обустройству мостовых переходов с применением комплектов тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 на шасси автомобиля «КамАЗ». Специалисты навели 40-метровые мосты грузоподъемностью до 60 т и обеспечили переправу войск через овраги.

Также специалисты инженерной службы в ходе проведения дистанционного минирования применили инженерно-разведывательный огневой контур, отработали ведение инженерной разведки местности, провели фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов.

Итоговое КШУ организовано в рамках итоговой проверки войск (сил) ЮВО за 2021 учебный год под руководством командующего войсками округа генерала армии Александра Дворникова. При проведении мероприятий учения специальная комиссия штаба ЮВО оценит выполнение мероприятий боевой готовности, состояние вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения.

Целями КШУ являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск (сил) ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Российской Федерации на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками (силами) в ходе учебно-боевых действий.

Военнослужащие ЮВО отработают практические действия в рамках двусторонних полковых и батальонных тактических учений на 25 полигонах округа.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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