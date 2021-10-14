14.10.2021 (09:30)

Инженеры ЮВО обеспечат действия войск на 25 полигонах в рамках масштабного КШУ

Инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) проводят комплекс мероприятий по инженерному обеспечению войск в рамках командно-штабного учения (КШУ) на 25 общевойсковых полигонах округа.

В ходе инженерного оборудования объектов и позиций техники на полигонах применяется весь спектр современных образцов средств инженерного вооружения, оснащения и экипировки.

Инженерные подразделения проделывают проходы и расчищают завалы на пути движения колонн военной техники в назначенные районы, задействовав специальную технику, в том числе инженерные машины разграждения ИМР-3, оборудованные штатной телескопической стрелой с захватом-манипулятором, путепрокладчик БАТ-2. Инженерно-саперные подразделения выполняют инженерную разведку местности, применив современные миноискатели «Коршун» и специальные защитные костюмы «Сокол».

В районах выполнения задач оборудованы пункты добычи и очистки воды с использованием станций комплексной очистки СКО-10 и мобильных комплексов доочистки и консервирования воды МККВ-400.

Сокрытие пунктов управления ведется с применением современных средств маскировки и маскировочных комплектов МКТ4П, МКТ-4Л, МКТ-3ЛР, а также УМВ-1. Для электроснабжения техники применяются электрогенераторы ЭД-1000 и ЭД-100.

Итоговое КШУ организовано в рамках итоговой проверки войск (сил) ЮВО за 2021 учебный год. При проведении мероприятий учения специальная комиссия штаба ЮВО оценит выполнение мероприятий боевой готовности, состояние вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения.

Целями КШУ являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск (сил) ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Российской Федерации на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками (силами) в ходе учебно-боевых действий.

Военнослужащие ЮВО отработают практические действия в рамках двусторонних полковых и батальонных тактических учений на 25 полигонах округа.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице