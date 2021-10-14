14.10.2021 (09:15)

Гвардейский базовый тральщик «Герман Угрюмов» вернётся в состав КФл после модернизации

В конце октября текущего года в состав бригады кораблей Каспийской флотилии (КФл) возвратится базовый тральщик «Герман Угрюмов», который прошел технический ремонт и модернизацию на базе филиала Северодвинского ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» в городе Астрахань.

В ближайшее время экипажу тральщика предстоит завершить заводской проверочный цикл испытаний для подтверждения готовности к выполнению задач по предназначению, после чего моряки приступят к мероприятиям в соответствии с курсом подготовки надводных кораблей.

Программа испытаний рассчитана на десять суток, во время которых государственная приёмная комиссия, экипаж судна и представители судостроительного завода в условиях речного, а затем и морского переходов будут наблюдать за надёжностью и жизнедеятельностью энергетических установок, навигационной и других систем технического оборудования.

Помимо проверки мореходных качества базового тральщика, его управляемости, устойчивости, ходкости и инерции на разных режимах, будет проведён комплекс испытаний по контролю боевой эффективности тральщика и наладке противоминного вооружения.

Гвардейский базовый тральщик «Герман Угрюмов» проекта 1265 «Яхонт» предназначен для поиска, траления и уничтожения мин в прибрежных районах и ближней морской зоне. Имеет на вооружении зенитно-артиллерийские установки АК-203М, АК-306, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-3», глубоководный контактный трал ГКТ-2, акустический трал АТ-6, петлевой электромагнитный трал ПЭМТ-4, акустический трал АТ-6, поверхностный сетевой трал ТС-1 и искатель-уничтожитель КИУ-1.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице